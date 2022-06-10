Кнутов: ВС РФ применяют гуманную тактику для окружения войск ВСУ в Донбассе

В эфире «Радио 1» аналитик заявил, что указанная тактика предполагает не полное окружение группировок ВСУ, а создание своеобразной «форточки». Такое пространство позволяет украинским бойцам выйти из окружения с огнестрельным оружием, но без тяжелого вооружения.