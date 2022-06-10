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Кнутов: ВС РФ применяют гуманную тактику для окружения войск ВСУ в Донбассе

Кнутов: ВС РФ применяют гуманную тактику для окружения войск ВСУ в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы России применяют новую тактику по окружению украинских войск, которая, вероятно, позволит ускорить освобождение населенных пунктов в Донбассе, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

В эфире «Радио 1» аналитик заявил, что указанная тактика предполагает не полное окружение группировок ВСУ, а создание своеобразной «форточки». Такое пространство позволяет украинским бойцам выйти из окружения с огнестрельным оружием, но без тяжелого вооружения.

«В частности, эта практика была использована в Северодонецке, тогда вышло порядка 80 человек ВСУ», — заявил Кнутов.

Он выразил уверенность, что благодаря такой тактике основная масса населенных пунктов Донбасса будет освобождена уже к началу осени.

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