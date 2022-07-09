Кнутов: ВС РФ изменили тактику для нанесения критического ущерба ВСУ

Украинские войска стали нести критически потери в ходе спецоперации, потому что ВС РФ изменили тактику, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
В интервью изданию «Украина.ру» он отреагировал на сообщения о том, что командование ВСУ сконцентрировало около 70 тысяч военнослужащих в районе Северска. Эксперт отметил, что российские войска в последнее время активнее наносят удары по местам сосредоточения живой силы и техники украинских войск.
«На такой участок фронта плотность войск огромнейшая. Надо отдать должное, что мы, изменив тактику, стали активнее применять артиллерию непосредственно и по позициям, и по местам сосредоточения», — объяснил Кнутов.
Он также обратил внимание на то, что освобождение Славянска от украинских силовиков будет иметь огромное политическое значение. По его словам, после взятия этого населенного пункта под контроль странам НАТО станет понятно, что ВСУ находятся на грани развала.