Кнутов: США капитулировали в игре «в догонялки» с Россией по гиперзвуковому оружию

Соединенные Штаты Америки заявили, что провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты производства компании Lockheed Martin. Что означает успешное испытание, которое провели США, и смогут ли они догнать Россию в гиперзвуковых разработках, в беседе с «Народными Новостями» рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Агентство Reuters сообщило, что Военно-воздушные силы США успешно испытали гиперзвуковое оружие. Согласно сведениям, указанным в материале, 12 июля у берегов Калифорнии была запущена ракета-носитель системы ARRW. В рамках испытаний она отделилась от самолета, чего раньше не происходило.
По словам военного эксперта, если говорить о разработке гиперзвукового оружия, то США давно этим занимаются. Кнутов отметил, что у американцев было сразу несколько программ, потом их сократили буквально до трех.
«То есть одна для ВВС, другая для морфлота и третья для сухопутных сил. Это было сделано для того, чтобы сконцентрировать финансовые ресурсы и таким образом все-таки попытаться догнать Россию», — объяснил Кнутов.
Все испытания до вчерашнего проходили неудачно, но последнее испытание говорит о том, что якобы, по заявлениям Пентагона, запуск прошел успешно, отметил Кнутов. Однако, что под успешным запуском понимают в США в ведомстве не поясняют, заявил военный эксперт.
«То есть мы не знаем, какое расстояние пролетела ракета, мы не знаем дальность, на которую она была запущена, максимальную скорость и соответственно точность поражения цели. То есть основные характеристики не раскрываются. Возможно, был отработан всего-навсего момент отделения ракеты от самолета-носителя, ну и соответствующий ее разгон до гиперзвуковой скорости», — пояснил Кнутов.
По словам военного эксперта, на доводку этого изделия уйдет еще года три, а может быть и больше. В конечном итоге Соединенные Штаты все же создадут гиперзвуковую ракету. Однако Россия пока опережает Америку в вопросе гиперзвукового оружия.
«Не надо забывать, что мы работаем над усовершенствованием тех ракет гиперзвуковых, которые у нас есть, и в первую очередь “Циркон”, “Кинжал”. И прошла информация, для военно-морского флота разрабатывается гиперзвуковая ракета большой дальности. Есть версия, что она будет иметь дальность полета больше четырех тысяч километров. То есть это средство поражения, как ее будут называть, убийца авианосцев, которое может поступить на вооружение России в те же 3-5 лет. Таким образом, если мы говорим о развитии гиперзвукового оружия и его качестве, то мы обгоняем американцев где-то лет на 5, а может быть и больше», — заявил Кнутов.
Ничего удивительного нет, считает военный эксперт, что американцы пытаются обогнать Россию. Однако в вопросах разработки и принятия на вооружение гиперзвукового оружия Российская Федерация намного превзошла Соединенные Штаты.
«Что касается систем противовоздушной обороны, то С-500 способен бороться с гиперзвуковыми целями, с целым рядом целей, которые имеют скорость 6-7 Махов. По ним также может работать комплекс С-400. Таким образом мы имеем как наступательную составляющую, так и оборонительную. Тот задел, что есть у России, позволяет ей находиться, скажем так, в положении победителя», — подытожил Кнутов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» заступят на боевое дежурство в конце 2022 года. Делая заявление, российский лидер подчеркнул, что это «заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой, агрессивной риторики пытается угрожать» России.