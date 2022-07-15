Кнутов: США капитулировали в игре «в догонялки» с Россией по гиперзвуковому оружию

«Не надо забывать, что мы работаем над усовершенствованием тех ракет гиперзвуковых, которые у нас есть, и в первую очередь “Циркон”, “Кинжал”. И прошла информация, для военно-морского флота разрабатывается гиперзвуковая ракета большой дальности. Есть версия, что она будет иметь дальность полета больше четырех тысяч километров. То есть это средство поражения, как ее будут называть, убийца авианосцев, которое может поступить на вооружение России в те же 3-5 лет. Таким образом, если мы говорим о развитии гиперзвукового оружия и его качестве, то мы обгоняем американцев где-то лет на 5, а может быть и больше», — заявил Кнутов.