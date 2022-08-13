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Кнутов рассказал о перемалывании украинских укрепрайонов силами ВС РФ под Авдеевкой

Кнутов рассказал о перемалывании украинских укрепрайонов силами ВС РФ под Авдеевкой
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы России совместно с подразделениями народной милиции ЛДНР постепенно выдавливают украинскую армию с позиций в районе Авдеевки. Об этом изданию «Украина.ру» сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.

По мнению аналитика, операция по освобождению Авдеевки от украинских националистов является одной из самых сложных. Также он отметил, что в настоящий момент на подступах к населенному пункту идут ожесточенные бои.

«Основной упор делается на охват, чтобы в Авдеевке украинские формирования либо были окружены и уничтожены, как в Мариуполе, либо сами оставили позиции», — констатировал Кнутов.

При этом недавно союзным силам удалось взять полный контроль над поселком Пески, напомнил эксперт. Теперь российские войска получили возможность окружить Авдеевку.

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