Кнутов рассказал о перемалывании украинских укрепрайонов силами ВС РФ под Авдеевкой

Вооруженные силы России совместно с подразделениями народной милиции ЛДНР постепенно выдавливают украинскую армию с позиций в районе Авдеевки. Об этом изданию «Украина.ру» сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.
По мнению аналитика, операция по освобождению Авдеевки от украинских националистов является одной из самых сложных. Также он отметил, что в настоящий момент на подступах к населенному пункту идут ожесточенные бои.
«Основной упор делается на охват, чтобы в Авдеевке украинские формирования либо были окружены и уничтожены, как в Мариуполе, либо сами оставили позиции», — констатировал Кнутов.
При этом недавно союзным силам удалось взять полный контроль над поселком Пески, напомнил эксперт. Теперь российские войска получили возможность окружить Авдеевку.