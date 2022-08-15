Кнутов рассказал о готовящемся наступлении ВС РФ за пределы Донбасса

Вооруженные силы России ведут подготовку к большому наступлению за пределами Донбасса. Об этом изданию «Украина.ру» сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.
Аналитик отметил, что в настоящий момент на Харьковском направлении идет медленное, но стабильное продвижение.
«Без контроля над линией Харьков — Павлоград — Запорожье — Днепропетровск — Николаев — Одесса боевая задача выполнена не будет», — считает Кнутов.
Военный эксперт подчеркнул, что командование Вооруженных сил России мыслит на несколько ходов вперед.