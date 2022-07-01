Кнутов рассказал, где пройдет главная битва союзных сил ЛДНР и РФ с ВСУ в Донбассе

После взятия Лисичанска под контроль военнослужащих Народной милиции ЛНР можно считать, что территория Луганской Народной Республики освобождена на 99,9%. Такого мнения придерживается директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
По словам военного эксперта, затем союзные войска ЛДНР и ВС РФ приступят к освобождению Донецкой Народной Республики. Скорее всего, ополченцы начнут окружать Славянск с востока и севера. Следующим будет Краматорск, уверен Кнутов.
«Насчет Авдеевки/Марьинки не знаю. Мне кажется, что ими будут заниматься попозже. Одновременно по Славянску/Краматорску и Авдеевке/Марьинке проводить операцию не будут», — отметил эксперт в интервью изданию «Украина.ру».
Также Кнутов уточнил, что в Славянске и Краматорске сейчас сконцентрирована самая мощная украинская группировка. Если союзным войскам удастся ее переломить, то это повлияет на весь личный состав ВСУ, констатировал аналитик.