Кнутов: применение ВС РФ винтовки «Сумрак» в Донбассе заставит дрожать весь командный состав ВСУ

В ходе спецоперации на Украине Вооруженные силы России впервые применили самую дальнобойную винтовку в мире СВЛК-14С «Сумрак». Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «Народным Новостям» об особенности оружия, которое не имеет аналогов в мире.
«Российские спецподразделения в зоне проведения военной операции на Украине впервые применили сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С», — рассказал источник ТАСС.
Военный историк Юрий Кнутов рассказал «Народным Новостям», что уникальным достоинством винтовки является совокупность патронов крупного калибра и высокая точность стрельбы на огромные расстояния, несмотря на значительный вес оружия.
«Винтовка бьет очень точно и далеко, но надо понимать, что это тяжелое оружие. Такую винтовку не так легко найти и обнаружить, поэтому ее использование важно. Эта винтовка стреляет на расстояние 2,5 км и может пробивать бронированные цели — это ее главное достоинство», — объяснил Кнутов.
По словам военного эксперта, винтовку опробуют, оценят ее эффективность и определятся, будет ли она применяться в дальнейшем или нет. Он подчеркнул, что оружие поможет решить ряд задач в ходе СВО.
«Снайперские винтовки предназначены для решения определенных задач. Например, они могут применяться для уничтожения командного состава, вывода из строя бронированной техники, поражения объектов. У «Сумрака» очень высокая точность и кучность огня. Рассеивание у нее минимальное — это одна из лучших характеристик, с точки зрения ведения огня», — подытожил наш собеседник.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.