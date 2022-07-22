Кнутов: применение ВС РФ винтовки «Сумрак» в Донбассе заставит дрожать весь командный состав ВСУ

«Винтовка бьет очень точно и далеко, но надо понимать, что это тяжелое оружие. Такую винтовку не так легко найти и обнаружить, поэтому ее использование важно. Эта винтовка стреляет на расстояние 2,5 км и может пробивать бронированные цели — это ее главное достоинство», — объяснил Кнутов.