ВС РФ успешно пользуются опытом Сталинграда против ВСУ, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
В интервью изданию «Украина.ру» он объяснил, что ранее российским войскам было тяжело вести бои в городах, однако теперь ВС РФ стали более эффективно бороться с противником. Союзные силы скопировали тактику Советской армии при боях в Сталинграде и она показала отличный результат.
«На подходах к городам, где лесистая местность и высокая трава, натовцы научили Украину строить мощные укрепрайоны. И в отношении укрепрайонов эта тактика хорошо проявляет себя», — сказал Кнутов.
Эксперт отметил, что ВС РФ все равно будут идти вперед, даже если личного состава будет в четыре раза меньше, чем у ВСУ. Он надеется, что Славянск и Краматорск удастся освободить от украинских националистов уже к сентябрю.