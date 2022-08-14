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Кнутов: опыт боев в Сталинграде помог союзным силам в уничтожении ВСУ

Кнутов: опыт боев в Сталинграде помог союзным силам в уничтожении ВСУ
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

ВС РФ успешно пользуются опытом Сталинграда против ВСУ, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

В интервью изданию «Украина.ру» он объяснил, что ранее российским войскам было тяжело вести бои в городах, однако теперь ВС РФ стали более эффективно бороться с противником. Союзные силы скопировали тактику Советской армии при боях в Сталинграде и она показала отличный результат.

«На подходах к городам, где лесистая местность и высокая трава, натовцы научили Украину строить мощные укрепрайоны. И в отношении укрепрайонов эта тактика хорошо проявляет себя», — сказал Кнутов.

Эксперт отметил, что ВС РФ все равно будут идти вперед, даже если личного состава будет в четыре раза меньше, чем у ВСУ. Он надеется, что Славянск и Краматорск удастся освободить от украинских националистов уже к сентябрю.

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