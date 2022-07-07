Кнутов объяснил необходимость ударов российской армии по командным центрам ВСУ

Российская армия в рамках спецоперации по защите Донбасса должна нанести мощные удары по командным центрам ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт Юрий Кнутов.
Вопрос уничтожения центров принятия решений ВСУ является актуальным и важным, объяснил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Rutube-канала «Украина.ру», передает «Экономика сегодня».
«Поиск таких мест, где реально сосредоточено управление (украинскими. — Прим. ред.) войсками, принятие политических и военных решений, поиск этих мест и удар по ним уже назрели», — заявил Кнутов.
Эксперт разъяснил, что после вывода из строя командных центров ВСУ личный состав украинской армии будет дезорганизован и деморализован, это ускорит достижение целей специальной операции ВС РФ на Украине.