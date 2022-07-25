Кнутов объяснил, как российские военные могут ослабить ВСУ без уничтожения оружия

Российские военные на практике доказали, что могут одним ударом выводить из строя до 50 орудий противника, но есть и более эффективные способы ослабить ВСУ, заявил аналитик Юрий Кнутов.
В комментарии для издания «Украина.ру» он объяснил, как можно снизить боеспособность ВСУ даже без уничтожения вражеского арсенала. Для этого необходимо сконцентрировать усилия на ликвидации кадрового состава.
«Часть орудий можно отремонтировать за день, неделю или за месяц. Именно с этим связано, что мы уничтожаем ЗРК, а они потом все равно появляются, потому что из двух-трех машин можно собрать одну», — заметил эксперт.
По его словам, ВСУ все еще располагают ремонтной базой и специалистами. Сосредоточившись на их уничтожении, можно серьезно ослабить украинскую армию.