Кнутов объяснил, как блеф Зеленского о наступлении на Херсон помог российским войскам

«ВСУ ждали наступление на Северск. Они перебросили туда одну-две БТГ (батальонно-тактических группы. — Ред), мощно укрепили там позиции. Они даже считали, что смогли стабилизировать ситуацию и остановить продвижение союзных войск. На самом же деле мы накапливали силы в других местах. И эти силы оказались значительными и боеспособными для контрнаступления по всему фронту», — рассказал Кнутов изданию «Украина.ру».