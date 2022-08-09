Кнутов объяснил, как блеф Зеленского о наступлении на Херсон помог российским войскам

Блеф Владимира Зеленского о наступлении ВСУ на Херсон сыграл на руку российским военным. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Он подчеркнул, что украинские власти перебросили силы на юг страны. По мнению Киева, ВС РФ должны были обходить Артемовск и Марьинку, но в реальности все вышло по-другому.
«ВСУ ждали наступление на Северск. Они перебросили туда одну-две БТГ (батальонно-тактических группы. — Ред), мощно укрепили там позиции. Они даже считали, что смогли стабилизировать ситуацию и остановить продвижение союзных войск. На самом же деле мы накапливали силы в других местах. И эти силы оказались значительными и боеспособными для контрнаступления по всему фронту», — рассказал Кнутов изданию «Украина.ру».
Все это привело к тому, что союзные силы смогли развернуть наступление по нескольким направлениям. Оно будет идти стабильными темпами, а продвижение останется серьезным, подытожил эксперт.