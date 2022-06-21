Кнутов: новейший российский авианосец преподнесет неприятный сюрприз флоту США

Одним из приоритетов для Военно-морского флота России является постройка авианесущего корабля, заявил контр-адмирал Михаил Чекмасов, передает «Газета.ru». Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил в комментарии «Народным Новостям», чем российский авианосец будущего будет отличаться от уже существующих американских.
«Согласно Основам государственной политики России в области военно-морской деятельности на период до 2030 года, которые утверждены указом президента России в 2017 году, в качестве одного из приоритетов в области строительства и развития ВМФ планируется создание морского авианесущего комплекса. То есть положительные решения по этому вопросу приняты», — пояснил контр-адмирал Чекмасов.
Авианесущий комплекс фактически представляет из себя тот же авианосец, напомнил Юрий Кнутов. По его словам, у американских кораблей этого типа есть одна отличительная особенность, делающая их эксплуатацию крайне непростой.
«Классический авианосец — это просто плавающий аэродром, который несет различные типы летательных аппаратов. Ему требуется серьезное прикрытие со стороны авианосной ударной группы из фрегатов, корветов и других кораблей. Без них авианосец становится легкой целью особенно для наших крылатых ракет», — пояснил наш собеседник.
Учитывая уязвимость американского морского флота, российские инженеры снабдят российский корабль большим количество средств защиты. То есть у огромного авианосца будут не только корабли сопровождения, но и собственная эшелонированная система обороны.
«Авианесущий комплекс необходим для решения задач, связанных с защитой национальных интересов у границ. Это и Северный морской путь, и Тихоокеанский флот. В Балтийском или Черном морях такому кораблю делать нечего — они слишком маленькие. Думаю, мы будем создавать корабли с собственной противовоздушной, противокорабельной обороной. Помимо того, что их будут защищать другие суда, эти корабли смогут использовать собственные средства безопасности. Характер боевых действий показывает: авианосцы нового поколения и типа нам потребуются», — констатировал военный эксперт.
Ключевой особенностью и отличием российского авианосца будущего могут стать системы противовоздушной обороны, работающие по целям, летящим на сверхнизких высотах. Именно подобные ракеты представляют наибольшую угрозу для авианосца. На это явно не рассчитывают американцы, поэтому новейший российский авианосец способен преподнести неприятный сюрприз ВМФ США.
«У нас уже есть наработки. Мы их уже видели на разных выставках. Сейчас встанет вопрос о корректировке проекта с учетом появления новых противокорабельных ракет. Они имеют возможность подходить к цели на высотах три-пять метров. Для противодействия подобным ракетам требуется новейшая система противовоздушной обороны, способная работать по объектам на сверхнизких высотах», — резюмировал Юрий Кнутов.
Ранее журналисты американского издания 19FortyFive рассказали о недовольстве Пентагоном крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford, входящим состав ВМС США. Отмечается, что содержание огромного корабля, который требует постоянного ремонта, слишком дорого обходится американскому бюджету.