Кнутов: новейший российский авианосец преподнесет неприятный сюрприз флоту США

«Авианесущий комплекс необходим для решения задач, связанных с защитой национальных интересов у границ. Это и Северный морской путь, и Тихоокеанский флот. В Балтийском или Черном морях такому кораблю делать нечего — они слишком маленькие. Думаю, мы будем создавать корабли с собственной противовоздушной, противокорабельной обороной. Помимо того, что их будут защищать другие суда, эти корабли смогут использовать собственные средства безопасности. Характер боевых действий показывает: авианосцы нового поколения и типа нам потребуются», — констатировал военный эксперт.