«Книга рекордов России» пополнится самым долгим радиомарафоном интервью с одним ведущим

То, что марафон действительно станет самым длинным в стране, будут фиксировать представители «Книги рекордов России». Эксперты книги рекордов дадут старт радиомарафону и будут следить, чтобы ведущая все время находилась в студии. Прерываться она может не более, чем на пять минут в час.