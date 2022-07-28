«Книга рекордов России» пополнится самым долгим радиомарафоном интервью с одним ведущим

С 30 по 31 июля 2022 года в преддверии 90-летия радиовещания в Московской области Первое Подмосковное радио (теперь это «Радио 1»)совместно с «Центром поддержки вокального искусства и культурного развития имени С.Г. Нестеренко» проведут самый продолжительный в истории марафон интервью в прямом эфире с одним ведущим.
Теле- и радиожурналист, директор АНО «Нестеренко центр» Кристина Никитина в студии «Радио 1» в течение 24 часов будет брать интервью. Ее собеседниками станут известные политики, актеры, певцы, спортсмены, эксперты в самых разных областях.
То, что марафон действительно станет самым длинным в стране, будут фиксировать представители «Книги рекордов России». Эксперты книги рекордов дадут старт радиомарафону и будут следить, чтобы ведущая все время находилась в студии. Прерываться она может не более, чем на пять минут в час.