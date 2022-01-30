КНДР подтвердила факт испытаний баллистической ракеты

КНДР подтвердила факт испытаний баллистической ракеты Новости
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Северная Корея подтвердила, что успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету средней дальности. Об этом информирует Yonhap.

Запуск в сторону Японского моря состоялся 30 января. Ракета пролетела около 800 километров. Минимальная высота полета составила две тысячи километров. Ее скорость превысила скорость звука в 16 раз. Это седьмой запуск ракеты с начала 2022 года.

Агентство Yonhap отмечает, что нынешний запуск ракеты вызывает опасения о том, что Северная Корея действительно отменит мораторий на ядерные испытания и запуски МБР. Пхеньян выступил с соответствующим заявлением 20 января.

 
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