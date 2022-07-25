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КНДР назвала США «билогическим террористом»

КНДР назвала США «билогическим террористом»
Pavel Nemecek/Fotobanka CTK/ GLP /Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/ GLP

Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в «биологическом терроризме», проведении опытов с опасными патогенами и распространении инфекционных заболеваний. Об этом говорится в статье Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

«США установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества», — говорится в публикации.

Тем временем, КНДР и ДНР намерены укрепить дипломатические каналы связи, сообщил телеканал «360». Это, по мнению главы республики Дениса Пушилина, позволит установить взаимовыгодные отношения.

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