Тем временем, КНДР и ДНР намерены укрепить дипломатические каналы связи, сообщил телеканал «360» . Это, по мнению главы республики Дениса Пушилина, позволит установить взаимовыгодные отношения.

«США установили множество биолабораторий в десятках стран и регионов мира, включая Украину, активно ускоряют разработку биохимического оружия, угрожающего жизни и безопасности человечества», — говорится в публикации.

Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в «биологическом терроризме», проведении опытов с опасными патогенами и распространении инфекционных заболеваний. Об этом говорится в статье Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).