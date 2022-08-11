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Клупов сообщил, что ВС РФ начали разработку технологии для обнаружения и уничтожения РСЗО HIMARS

Клупов сообщил, что ВС РФ начали разработку технологии для обнаружения и уничтожения РСЗО HIMARS
wikipedia.org / Sgt. Jacob Harrer / Общественное достояние

ВС РФ вскоре смогут уничтожать американские РСЗО HIMARS на Украине, в настоящий момент уже ведутся разработки технологий, рассказал ветеран военной разведки Рустем Клупов.

Он добавил, что у техники всегда есть недостатки и американские установки — не исключение. Проблема с поиском и уничтожением HIMARS — это лишь вопрос времени.

«Будут выработаны технологии борьбы с ними, их обнаружения и уничтожения. У пусковых установок “Гарпун”, которые поставили на Украину, нашли слабое место, а также места их дислокации. Также будет и с РСЗО HIMARS», — пояснил Клупов.

Кроме того эксперт уверен, что данное вооружение не настолько эффективно, как пишут западные журналисты. Он напомнил, что ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту с помощью этих установок. Однако объект не был разрушен, а на месте удара осталась лишь дыра.

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