Клупов сообщил, что ВС РФ начали разработку технологии для обнаружения и уничтожения РСЗО HIMARS

Кроме того эксперт уверен, что данное вооружение не настолько эффективно, как пишут западные журналисты. Он напомнил, что ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту с помощью этих установок. Однако объект не был разрушен, а на месте удара осталась лишь дыра.