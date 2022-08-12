Клупов рассказал о неудачном контрнаступлении ВСУ на Херсонском направлении

Вооруженным силам Украины удалось предпринять попытку контрнаступления на Херсонском направлении. Батальон ВСУ переправился через речную преграду и закрепился на восточном берегу.
После этого ВС РФ нанесли по украинскому подразделению сокрушительный удар. Батальон с большими потерями был вынужден отступить, а передняя линия была восстановлена. Об этом в интервью ИА SM-News рассказал ветеран военной разведки, Герой России Рустем Клупов.
«Говорить о контрнаступлении нет смысла, потому что оно начинается от переднего края, который был на начало боевых действий. Иными словами, украинская армия, к примеру, перейдет в наступление на Донбасс, на Донецк – от Мариуполя на восток», – считает эксперт.
По словам Клупова, считать эти действия ВСУ контрнаступлением не имеет смысла. На сегодняшний день украинские военные способны проводить лишь контратаки и контрудары, которые быстро пресекаются ВС РФ.