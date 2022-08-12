Клупов рассказал о неудачном контрнаступлении ВСУ на Херсонском направлении

«Говорить о контрнаступлении нет смысла, потому что оно начинается от переднего края, который был на начало боевых действий. Иными словами, украинская армия, к примеру, перейдет в наступление на Донбасс, на Донецк – от Мариуполя на восток», – считает эксперт.