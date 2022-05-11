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    Клубы пара заволокли Соляной переулок в Петербурге из-за прорыва трубы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Клубы пара заволокли Соляной переулок в Петербурге из-за прорыва трубы

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    prt scr Центральный район за комфортную среду обитания/Alexey Nikonoff

    Фонтан горячей воды забил из-под канализационного люка в Центральном районе Петербурга вечером 10 мая.

    Коммунальная авария произошла в Соляном переулке. В результате прорыва трубопровода улицу заволокло густым паром, рассказали очевидцы в социальных сетях.

    На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Место аварии огородили специальными лентами.

    Подобная коммунальная авария произошла в Северной столице в конце марта. Тогда прорыв трубы с кипятком случился у здания администрации Фрунзенского района.

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