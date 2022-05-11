Клубы пара заволокли Соляной переулок в Петербурге из-за прорыва трубы

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Фонтан горячей воды забил из-под канализационного люка в Центральном районе Петербурга вечером 10 мая.
Коммунальная авария произошла в Соляном переулке. В результате прорыва трубопровода улицу заволокло густым паром, рассказали очевидцы в социальных сетях.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Место аварии огородили специальными лентами.
Подобная коммунальная авария произошла в Северной столице в конце марта. Тогда прорыв трубы с кипятком случился у здания администрации Фрунзенского района.
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