Клубника — любимая ягода многих. Сладкая и ароматная, она радует урожаем тех, кто хорошо о ней позаботился на своем дачном участке. Важно начинать правильный уход за кустиками с ранней весны, чтобы получить результат. Когда же открывать клубнику после зимы? Как не упустить этот момент?
Если хотите получить ранний и качественный урожай клубники, на зиму важно укрывать грядки утеплителем: картоном, листьями, опилками, соломой или тканью. Кусты клубники после зимы нужно аккуратно очистить от укрывного материала, как только растает снег и пройдет угроза сильных заморозков.
Клубника после зимы: когда открывать и как ухаживать
После этого рекомендуем сделать следующее:
- Очистите грядку от сухих листьев, чтобы остановить возбудителей грибковых заболеваний. Также вместе с листочками мы убираем часть личинок вредителей, которые зимовали в кустах.
- После уборки проведите разрыхление грунта. Это улучшит доступ кислорода к корням. Слегка окучить кустики тоже не помешает.
- Если кусты, посаженные осенью, присыпаны землей, расчистите их, так вы освободите точку роста.
Как выращивать клубнику дальше, чтобы получить богатый урожай? Какие секреты?
- Пересадка
Лучше пересаживать растения осенью, но, если пришлось делать это весной, постарайтесь успеть до середины апреля, ведь потом начинается активный рост.
- Мульчирование и полив.
После снежной зимы в земле достаточно влаги. Первый полив рекомендуем проводить дождеванием. Тогда получаем более раннюю ягоду, ведь куст растет быстрее. Также обильный полив нужен клубнике перед цветением, когда началось плодоношение — только под корень, чтобы предотвратить загнивание.
- Удобрение.
Весна — наиболее благоприятная пора для подкормки клубники. Используйте специальные гранулированные смеси, засыпая их в междурядья. Или же приготовьте азотное удобрение, сделав раствор из коровяка (1 : 10) или птичьего помета (1 : 15). Перед цветением рекомендуем внести сульфат калия (30 г на 1 м кв.), это улучшит вкусовые качества ягод.
Хотя клубника довольно капризна в уходе, результат того стоит. А если последуете нашим советам, точно получите обильный и вкусный урожай!
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