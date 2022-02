Клубника — любимая ягода многих. Сладкая и ароматная, она радует урожаем тех, кто хорошо о ней позаботился на своем дачном участке. Важно начинать правильный уход за кустиками с ранней весны, чтобы получить результат. Когда же открывать клубнику после зимы? Как не упустить этот момент?

Если хотите получить ранний и качественный урожай клубники, на зиму важно укрывать грядки утеплителем: картоном, листьями, опилками, соломой или тканью. Кусты клубники после зимы нужно аккуратно очистить от укрывного материала, как только растает снег и пройдет угроза сильных заморозков.

Клубника после зимы: когда открывать и как ухаживать

© Pexels

После этого рекомендуем сделать следующее:

Очистите грядку от сухих листьев, чтобы остановить возбудителей грибковых заболеваний. Также вместе с листочками мы убираем часть личинок вредителей, которые зимовали в кустах. После уборки проведите разрыхление грунта. Это улучшит доступ кислорода к корням. Слегка окучить кустики тоже не помешает. Если кусты, посаженные осенью, присыпаны землей, расчистите их, так вы освободите точку роста.

Как выращивать клубнику дальше, чтобы получить богатый урожай? Какие секреты?

Пересадка

Лучше пересаживать растения осенью, но, если пришлось делать это весной, постарайтесь успеть до середины апреля, ведь потом начинается активный рост. Мульчирование и полив.

После снежной зимы в земле достаточно влаги. Первый полив рекомендуем проводить дождеванием. Тогда получаем более раннюю ягоду, ведь куст растет быстрее. Также обильный полив нужен клубнике перед цветением, когда началось плодоношение — только под корень, чтобы предотвратить загнивание. Удобрение.

Весна — наиболее благоприятная пора для подкормки клубники. Используйте специальные гранулированные смеси, засыпая их в междурядья. Или же приготовьте азотное удобрение, сделав раствор из коровяка (1 : 10) или птичьего помета (1 : 15). Перед цветением рекомендуем внести сульфат калия (30 г на 1 м кв.), это улучшит вкусовые качества ягод.

© Pexels

Хотя клубника довольно капризна в уходе, результат того стоит. А если последуете нашим советам, точно получите обильный и вкусный урожай!

