Мороженое в желто-синих цветах начали впускать производители из Латвии. Для рекламы продукта, который якобы создан для поддержки Украины, использовали актеров в образе клоунов с петухом.
Мороженое в цветах украинского флага впервые было представлено в субботу, 18 июня. Десерт бесплатно раздавили украинским беженцам в Риге, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что для рекламы производитель использовал актеров, переодетых в костюмы клоунов. Кроме того, на упаковке разместили националистский лозунг «Слава Украине».
Реакция местных жителей на производство такого продукта пока неизвестна. Напомним, что власти Латвии сворачивают программы поддержки украинских беженцев.
Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Она стала ответной мерой на агрессию киевского режима в отношении республик Донбасса.