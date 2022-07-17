Клишас заявил о необходимости денацификации всей территории Украины

Клишас напомнил, что Киев сознательно не выполнял условия Минских соглашений, поэтому «никаким договорам или гарантиям хунты нациков в Киеве верить нельзя», резюмировал он.

«Денацификация всей Украины — важнейшее условие безопасности для жителей Крыма и Донецкой и Луганской народных республик», — написал политик в своем Telegram-канале.

Денацификация всей территории Украины является ключевым условием для безопасности мирного населения Крыма и Донбасса. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.