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Клишас заявил о необходимости денацификации всей территории Украины

Клишас заявил о необходимости денацификации всей территории Украины
globallookpress/Federation Council of Russia

Денацификация всей территории Украины является ключевым условием для безопасности мирного населения Крыма и Донбасса. Об этом заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

«Денацификация всей Украины — важнейшее условие безопасности для жителей Крыма и Донецкой и Луганской народных республик», — написал политик в своем Telegram-канале.

Клишас напомнил, что Киев сознательно не выполнял условия Минских соглашений, поэтому «никаким договорам или гарантиям хунты нациков в Киеве верить нельзя», резюмировал он.

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RusNewsToday24
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