Спустя пять месяцев российской спецоперации западные правозащитники «прозрели» и увидели, что ВСУ используют тактику живого щита. Об этом заявил российский сенатор Андрей Клишас.
Правозащитная организация Amnesty International информировала о нарушении украинскими войсками норм международного и военного права. Исследование организации установило, что в 19 городах, в том числе в Донбассе, Харькове и Николаеве украинские вооруженные силы размещались в центре жилых кварталов. Были зафиксированы многократные эпизоды базирования военных в школах и больницах. Материал правозащитников вызвал большой общественный резонанс на Западе, а в адрес Amnesty International посыпались угрозы от украинцев.
Сенатор Клишас отметил, что Западу понадобилось почти полгода для того, чтобы увидеть происходящее. Для людей становится все очевиднее тот факт, что украинские неонацисты ведут себя на Украине как оккупационный режим, и этот режим должен быть уничтожен.