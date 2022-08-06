Клишас: спустя пять месяцев западные правозащитники неожиданно признали преступления ВСУ

Правозащитная организация Amnesty International информировала о нарушении украинскими войсками норм международного и военного права. Исследование организации установило, что в 19 городах, в том числе в Донбассе, Харькове и Николаеве украинские вооруженные силы размещались в центре жилых кварталов. Были зафиксированы многократные эпизоды базирования военных в школах и больницах. Материал правозащитников вызвал большой общественный резонанс на Западе, а в адрес Amnesty International посыпались угрозы от украинцев.