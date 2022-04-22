    В тренде

    Клипмейкер Манижи Ладо Кватания представил свой первый фильм «Казнь»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Клипмейкер Манижи Ладо Кватания представил свой первый фильм «Казнь»

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Кадр из фильма «Казнь»

    Дебютный триллер «Казнь» режиссера Ладо Кватании о поисках серийного убийцы выходит в российский прокат. Главные роли в картине сыграли Нико Тавадзе и Юлия Снигирь.

    По словам постановщика, он хочет вовлечь зрителей в историю на интеллектуальном уровне. По сюжету следователь Исса Давыдов возвращается к расследованию дела десятилетней давности.

    «Мне бы хотелось забраться на территорию арт-мейнстрима, который подразумевает элемент развлекательного кино. Для меня он заключается в соединении всех сложных обстоятельств, образующих в итоге целостную картину», — поделился Кватания с ТАСС.

    В «Казни» также снимались Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Аглая Тарасова. Картина была представлена на Роттердамском кинофестивале и других международных кинофорумах.

    Кватания получил известность как клипмейкер. Он работал с Манижей, Хаски, группой «Ленинград». «Казнь» — это его первая работа в полном метре.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »