Клипмейкер Манижи Ладо Кватания представил свой первый фильм «Казнь»

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Дебютный триллер «Казнь» режиссера Ладо Кватании о поисках серийного убийцы выходит в российский прокат. Главные роли в картине сыграли Нико Тавадзе и Юлия Снигирь.
По словам постановщика, он хочет вовлечь зрителей в историю на интеллектуальном уровне. По сюжету следователь Исса Давыдов возвращается к расследованию дела десятилетней давности.
«Мне бы хотелось забраться на территорию арт-мейнстрима, который подразумевает элемент развлекательного кино. Для меня он заключается в соединении всех сложных обстоятельств, образующих в итоге целостную картину», — поделился Кватания с ТАСС.
В «Казни» также снимались Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Аглая Тарасова. Картина была представлена на Роттердамском кинофестивале и других международных кинофорумах.
Кватания получил известность как клипмейкер. Он работал с Манижей, Хаски, группой «Ленинград». «Казнь» — это его первая работа в полном метре.