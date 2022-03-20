Клип с участием детей из Донбасса сняли в Севастополе ко Дню воссоединения Крыма с Россией

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Дети уехавших из Донбасса семей стали героями клипа на песню «Встанем». Съемки посвященного Крымской весне ролика прошли на территории Севастополя.
Создание клипа на композицию Ярослава Дронова было приурочено к восьмой годовщине со дня воссоединения Крыма с Россией. На его кадрах появились мальчики и девочки, которые рассказали, как вместе с родителями жили в Донецкой и Луганской народных республиках. Однако в целях безопасности их семьи бросили все и начали новую жизнь на полуострове. Подробностями о съемках ролика поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«В начале клипа вы увидите интервью с детьми, прибывшими в Севастополь из Донбасса. Интервью о жизни, мечтах, планах и переживаниях. Взгляните в глаза очаровательной Златы, услышьте мечты взрослого не по годам Вити и проникнитесь воспоминаниями Платона, от которых сжимается сердце», — призвал глава города на странице «ВКонтакте».
Исполнительницами песни «Встанем» стали заслуженные артистки Ольга Панкратова и Юлия Панова. Трио дополнила участница пятого детского «Голоcа» Вероника Сыромля.
День воссоединения Крыма и России последние восемь лет празднуется 18 марта. Весной 2014 года на территории региона состоялся референдум, участники которого проголосовали за возвращение полуострова в родную гавань.