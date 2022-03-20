Клип с участием детей из Донбасса сняли в Севастополе ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Создание клипа на композицию Ярослава Дронова было приурочено к восьмой годовщине со дня воссоединения Крыма с Россией. На его кадрах появились мальчики и девочки, которые рассказали, как вместе с родителями жили в Донецкой и Луганской народных республиках. Однако в целях безопасности их семьи бросили все и начали новую жизнь на полуострове. Подробностями о съемках ролика поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.