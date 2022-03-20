Клип с участием детей из Донбасса сняли в Севастополе ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Пресс-служба губернатора Севастополя  Новости
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Пресс-служба губернатора Севастополя 

  Дети уехавших из Донбасса семей стали героями клипа на песню «Встанем». Съемки посвященного Крымской весне ролика прошли на территории Севастополя.

Создание клипа на композицию Ярослава Дронова было приурочено к восьмой годовщине со дня воссоединения Крыма с Россией. На его кадрах появились мальчики и девочки, которые рассказали, как вместе с родителями жили в Донецкой и Луганской народных республиках. Однако в целях безопасности их семьи бросили все и начали новую жизнь на полуострове. Подробностями о съемках ролика поделился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«В начале клипа вы увидите интервью с детьми, прибывшими в Севастополь из Донбасса. Интервью о жизни, мечтах, планах и переживаниях. Взгляните в глаза очаровательной Златы, услышьте мечты взрослого не по годам Вити и проникнитесь воспоминаниями Платона, от которых сжимается сердце», — призвал глава города на странице «ВКонтакте».

Исполнительницами песни «Встанем» стали заслуженные артистки Ольга Панкратова и Юлия Панова. Трио дополнила участница пятого детского «Голоcа» Вероника Сыромля.

День воссоединения Крыма и России последние восемь лет празднуется 18 марта. Весной 2014 года на территории региона состоялся референдум, участники которого проголосовали за возвращение полуострова в родную гавань.

 
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