Клинцевич жестко ответил на призывы американского генерала бить по аэродромам ВС РФ

Вооруженные силы России дадут жесткий ответ на попытки украинских войск обстреливать российские аэродромы. Об этом заявил бывший член Совета Федерации, ветеран Афганской войны Франц Клинцевич.
В беседе с «ПолитРоссией» экс-сенатор таким образом прокомментировал слова генерала ВС США Бена Ходжеса, который призвал ВСУ наносить удары по аэродромам российской армии. В этом случае ВС РФ будут иметь полное право накрыть огнем центры принятия решений в Киеве, отметил политик.
«Эта авантюра ВСУ приведет только к тому, что предупреждения, которые решительно, но очень сдержанно сделала Россия, будут воплощены в жизнь. Центры принятия решений на Украине будут разгромлены», — сказал Клинцевич.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия продолжит спецоперацию на Украине до достижения всех поставленных целей, передает Infox.