Клинцевич пригрозил Литве мощным ответом за блокировку Калининграда словами советского министра Громыко

«Нас провоцируют реальные хозяева Литвы, а также Эстонии и Латвии. Пока решение о запрете транзита принял только Вильнюс, но, уверен, в ближайшее время к нему присоединятся Таллин и Рига. Они пытаются угодить хозяину, получив заверение, что все их труды компенсируют. Причем, этим будет заниматься Евросоюз, скрипеть, но компенсировать. Все это направлено только на одно: спровоцировать Россию на решительные действия. Если это дальше будет продолжаться, нам придется реагировать экономически, дипломатически, политически, а, возможно, и по-другому. (…) Как на это отреагирует Россия? Очень плохо, вам, господа, не понравится», — предупредил наш собеседник.