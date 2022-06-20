Клинцевич пригрозил Литве мощным ответом за блокировку Калининграда словами советского министра Громыко

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест Литве в связи с односторонним прекращением транзита российских товаров в Калининградскую область, передает Lenta.ru. Бывший сенатор Франц Клинцевич отметил в беседе с «Народными Новостями», что, если Вильнюс не одумается, РФ может применить тактику, о которой упоминал глава МИД Советского Союза Андрей Громыко.
Временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в МИД России из-за решения Вильнюса начать железнодорожную блокаду транзита российских товаров, попавших под санкции в ЕС, в Калининградскую область.
«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом. (…) Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций», — сказано в сообщении МИД России.
Напомним, Литовские железные дороги уведомили власти Калининградской области об односторонней блокировке транзита с 18 июня. По предварительным оценкам, ограничения могут коснуться до 50% от общей номенклатуры товаров.
Литва не может принимать столь провокационные решения самостоятельно, убежден Франц Клинцевич. По его словам, соответствующий приказ Вильнюс получил из Вашингтона. Главная цель американцев — спровоцировать Россию на максимально жесткий ответ.
«Нас провоцируют реальные хозяева Литвы, а также Эстонии и Латвии. Пока решение о запрете транзита принял только Вильнюс, но, уверен, в ближайшее время к нему присоединятся Таллин и Рига. Они пытаются угодить хозяину, получив заверение, что все их труды компенсируют. Причем, этим будет заниматься Евросоюз, скрипеть, но компенсировать. Все это направлено только на одно: спровоцировать Россию на решительные действия. Если это дальше будет продолжаться, нам придется реагировать экономически, дипломатически, политически, а, возможно, и по-другому. (…) Как на это отреагирует Россия? Очень плохо, вам, господа, не понравится», — предупредил наш собеседник.
Понятно, что Москва не может оставить свой субъект федерации в блокаде и будет действовать, продолжил экс-сенатор. Он обратил внимание, что речь идет не просто об экономических санкциях, а о запрете на ввоз жизненно важных товаров.
«Когда мы говорим о санкциях, речь идет об экономике, а не о социальной сфере — медицине и других областях, очень сильно влияющих на жизнь людей при введении реальной блокады. Американцы отвязались, они в агонии. Нечто подобное в ближайшее время мы ожидаем и от Польши, Румынии, Молдавии», — поделился прогнозом политик.
Странам Прибалтики следует крепко подумать перед тем, как безропотно выполнять те или иные приказы США. В противном случае Россия может вернуться к стратегии, о которой говорил глава МИД СССР Андрей Громыко.
«Как говорил советский министр иностранных дел Громыко: если мы не может пройти через этот пролив, значит будем делать параллельный пролив, используя соответствующие боеприпасы. Устоят ли при этом те или иные страны? Я не знаю», — подытожил Клинцевич.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что блокада Калининграда со стороны Литвы является нарушением международного права.