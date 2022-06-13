Порядок в Северной столице и сплоченность ее жителей станут примером для иностранных гостей города, которые приедут на предстоящий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил политик Франц Клинцевич.
Французские правоохранители накануне с помощью слезоточивого газа разогнали мирную очередь на посадку в поезда на Восточном вокзале в Париже. Правозащитники полагают, что такие незаконные действия полиции объясняются намерением Елисейского дворца не допустить масштабные беспорядки, передает Федеральное агентство новостей.
Власти западных стран принимают неверные решения, придерживаясь глупой политики, считает Клинцевич. Он уверен, что на фоне беспорядка в Европе Россия сможет укрепить свой государственный суверенитет.
«На участие в ПМЭФ подало заявки много представителей других стран. В сегодняшних тяжелейших условиях они приедут в Петербург. Порядок в городе, сплоченность граждан станут для них большим примером. Об этом будут говорить. Об этом будут писать в мире. Жители Петербурга вместе со всей Россией своим поведением показывают свою поддержку спецоперации», — подытожил политик.
Он посоветовал Парижу брать пример с Петербурга. Французским властям следует поучиться у Северной столицы, как поддерживать сплоченность населения и порядок.