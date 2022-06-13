Клинцевич посоветовал французам поучиться порядку и сплоченности у петербуржцев

«На участие в ПМЭФ подало заявки много представителей других стран. В сегодняшних тяжелейших условиях они приедут в Петербург. Порядок в городе, сплоченность граждан станут для них большим примером. Об этом будут говорить. Об этом будут писать в мире. Жители Петербурга вместе со всей Россией своим поведением показывают свою поддержку спецоперации», — подытожил политик.