Клинцевич: подножка Евросоюза создаст риск обнуления последней ставки США в борьбе за гегемонию

«Во-первых, руководители Евросоюза пытаются утвердить свою значимость. Во-вторых, они достаточно многое уже продекламировали, искренне отрабатывая вопрос Украины. В-третьих, они совпадают во мнении относительно необходимости борьбы с РФ. (…) Вся эта риторика – проба пера разных концепций и направлений, которые могут быть реализованы в ближайшее время. То, что делает руководство ЕС, на мой взгляд, абсолютно не совпадает с точкой зрения США. В силу того, что американцы достаточно серьезно рулят в Европе (не так как на Украине, но тем не менее), этому не быть никогда. Вашингтон готовил и ставил практически всех руководителей Евросоюза не для того, чтобы получить подножку в это сложное время», — резюмировал Клинцевич.