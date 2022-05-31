Клинцевич: подножка Евросоюза создаст риск обнуления последней ставки США в борьбе за гегемонию

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен стать серьезной военной силой, создав соответствующий институт, передает ТАСС. Бывший сенатор Франц Клинцевич отметил в беседе с «Народными Новостями», что подобная инициатива таит угрозу обнуления последней ставки США на сохранение однополярного мира.
«То, что мы усвоили на основании конфликта на Украине, что недостаточно торговли, верховенства закона, недостаточно быть сильной гражданской державой. ЕС также должен быть серьезной военной силой. Оборона – это национальная компетенция. Мы должны делать больше. Мы должны увеличить наши военные бюджеты в скоординированном режиме. И, конечно, это будет непросто», — отметил Боррель.
Высшее политическое руководство Европы убеждено, что в создании «европейского НАТО» есть смысл, полагает глава Союза ветеранов Афганистана, бывший член Совфеда РФ Франц Клинцевич. По его словам, у этой теории есть два крайне слабых места, которые не видят в ЕС.
«Первое: они считают, что необходима очень серьезная поддержка в том числе в решении украинского вопроса. Они не понимают, а, главное, не верят, что этот вопрос не будет тянуться долго. Им кажется, что при такой мощной поддержке это может затянуться на годы, но это не так. Второе: создавая военную организацию, когда большинство стран Евросоюза входят в состав НАТО, это алогизм. Хозяин, вне всякого сомнения, команду на это не даст», — констатировал наш собеседник.
Общеевропейские политики и дипломаты, делая какие-то предложения или проводя реформы, опираются на мнение ведущих стран блока: Францию, Германию и так далее. Однако, считает российский политик, будущее всего Европейского союза находится под угрозой: его поглотила коррозия, которая привела к образованию огромных трещин, заполненных социально-экономическими проблемами. Кроме того, еще один центр влияния в мире обнулит последнюю ставку США в борьбе за свою гегемонию.
«Американцы выстраивают и борются за свой однополярный мир, сделав последнюю ставку, рискуя целостностью мира и Евросоюза. Не думаю, что он в ближайшее время сохранит монолитность. На следующий год с высокой степенью вероятности я прогнозирую, что он развалится в силу социально-экономических обстоятельств. США не позволят быть ЕС центром военно-политической силы, укрепить влияние. Сегодня и так есть три ключевых центра: Россия, Китай и США. Четвертый нанесет американцам серьезный ущерб. Поэтому слова Борреля – демагогия, которая в ближайшее время неосуществима», — полагает сенатор.
Высказывая весьма провокационные вещи, европейские руководители преследуют несколько целей: зарабатывают собственный политический вес, действуют в антироссийском направлении, отрабатывают новые концепции. Но инициативе Жозепа Борреля не суждено сбыться, поскольку «заокеанские господа» на это никогда не согласятся, учитывая шаткость своего положения в стремительно меняющемся мире.
«Во-первых, руководители Евросоюза пытаются утвердить свою значимость. Во-вторых, они достаточно многое уже продекламировали, искренне отрабатывая вопрос Украины. В-третьих, они совпадают во мнении относительно необходимости борьбы с РФ. (…) Вся эта риторика – проба пера разных концепций и направлений, которые могут быть реализованы в ближайшее время. То, что делает руководство ЕС, на мой взгляд, абсолютно не совпадает с точкой зрения США. В силу того, что американцы достаточно серьезно рулят в Европе (не так как на Украине, но тем не менее), этому не быть никогда. Вашингтон готовил и ставил практически всех руководителей Евросоюза не для того, чтобы получить подножку в это сложное время», — резюмировал Клинцевич.
Ранее обозреватель австралийской газеты The Conversation Стефан Вольф отметил, что Калининград является «непотопляемым авианосцем» в Северной Европе, который подрывает силы НАТО.