Российские инженеры разрабатывают боевые лазеры для борьбы со спутниками, пишет израильская газета The Jerusalem Post. Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал «Народным Новостям», какую опасность представляют западные спутники и почему их необходимо немедленно вывести из строя.
«Москва разрабатывает новую лазерную систему в горах Большого Кавказа, чтобы выводить из строя иностранные спутники над территорией России», — говорится в материале издания.
Автор статьи Джереми Боб предположил, что лазер будет подавлять электронные системы спутников, что позволит России «ослепить» американскую разведку. Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал «Народным Новостям», что, с точки зрения военного-технического и научного потенциала, Россия способна разработать такие элементы безопасности для своей обороны.
«Россия имеет дело с коллективным Западом, абсолютно беспринципным и непорядочным. В интересах ВСУ сегодня работает около 265 иностранных разведывательных и коммерческих спутников. Согласно заявлениям командующих войск НАТО в Европе, около 200 разведывательных спутников называются коммерческими спутниками дистанционного зондирования Земли», — объяснил эксперт.
По словам Клинцевича, сегодня западные спутники корректируют огонь ВСУ, дают оценку по применению оружия. Он подчеркнул, что если у России имеется оружие для вывода спутников из строя, нужно немедленно это сделать.
Ранее «Народные Новости» писали, что военный эксперт Алексей Леонков заявил, что американские спутники, которые снабжают украинских военных разведданными, России нецелесообразно уничтожать.
По его словам, Россия, в случае, если разведданные со спутников будут использованы для совершения преступлений, сможет предъявить претензии. Такой шаг будет очень эффективным.