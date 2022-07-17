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Клинцевич детально описал схему Запада по поддержке ВСУ с помощью коммерческих спутников

Клинцевич детально описал схему Запада по поддержке ВСУ с помощью коммерческих спутников
pxhere.com

Российские инженеры разрабатывают боевые лазеры для борьбы со спутниками, пишет израильская газета The Jerusalem Post. Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал «Народным Новостям», какую опасность представляют западные спутники и почему их необходимо немедленно вывести из строя.

«Москва разрабатывает новую лазерную систему в горах Большого Кавказа, чтобы выводить из строя иностранные спутники над территорией России», — говорится в материале издания.

Roscosmos/via Globallookpress.com
Roscosmos/via Globallookpress.com

Автор статьи Джереми Боб предположил, что лазер будет подавлять электронные системы спутников, что позволит России «ослепить» американскую разведку. Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал «Народным Новостям», что, с точки зрения военного-технического и научного потенциала, Россия способна разработать такие элементы безопасности для своей обороны.

«Россия имеет дело с коллективным Западом, абсолютно беспринципным и непорядочным. В интересах ВСУ сегодня работает около 265 иностранных разведывательных и коммерческих спутников. Согласно заявлениям командующих войск НАТО в Европе, около 200 разведывательных спутников называются коммерческими спутниками дистанционного зондирования Земли», — объяснил эксперт.

Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

По словам Клинцевича, сегодня западные спутники корректируют огонь ВСУ, дают оценку по применению оружия. Он подчеркнул, что если у России имеется оружие для вывода спутников из строя, нужно немедленно это сделать.

Ранее «Народные Новости» писали, что военный эксперт Алексей Леонков заявил, что американские спутники, которые снабжают украинских военных разведданными, России нецелесообразно уничтожать.

По его словам, Россия, в случае, если разведданные со спутников будут использованы для совершения преступлений, сможет предъявить претензии. Такой шаг будет очень эффективным.

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