Клинтон заявила о «разрушительности» участия в выборах в 2024 году

Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что не станет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом она сообщила в интервью изданию Financial Times.
Она подчеркнула, что «об этом не может быть и речи». По словам Клинтон, она откажется от президентской гонки из-за действующего американского лидера Джо Байдена, противостояние с которым она назвала «разрушительным».
«Он определенно намерен баллотироваться», — сказала она.
Ранее стало известно, что Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки, зацепившись ногой за педаль. После этого фиаско он стал героем мемов.