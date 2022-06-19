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Клинтон заявила о «разрушительности» участия в выборах в 2024 году

Клинтон заявила о «разрушительности» участия в выборах в 2024 году
Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что не станет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом она сообщила в интервью изданию Financial Times.

Она подчеркнула, что «об этом не может быть и речи». По словам Клинтон, она откажется от президентской гонки из-за действующего американского лидера Джо Байдена, противостояние с которым она назвала «разрушительным».

«Он определенно намерен баллотироваться», — сказала она.

Ранее стало известно, что Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки, зацепившись ногой за педаль. После этого фиаско он стал героем мемов.

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