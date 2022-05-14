Клинцевич: Путин найдет такие слова, после которых у президента Финляндии «волосы дыбом встанут»

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Полковник в отставке, экс-член Совфеда РФ Франц Клинцевич высказался о намерении Финляндии вступить в Североатлантический альянс. Лидеры РФ и Финляндии обсудили этот вопрос в двустороннем порядке. Клинцевич рассказал, чем может обернуться этот разговор.
12 мая финский президент Саули Ниинисте и премьер Санна Марин заявили о том, что Хельсинки «незамедлительно» подает заявку на членство в НАТО. Глава государства также сообщил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы изменения структуры безопасности Европы.
Клинцевич в беседе с журналистами «ПолитРоссии» заявил, что президент Финляндии после разговора с Путиным может резко изменить свое мнение касательно вступления страны в НАТО.
«Путин сможет найти такие слова, привести такие аргументы, после которых у президента Финляндии волосы встанут дыбом, и он начнет думать. Все-таки должен финский лидер знать о том, что российский лидер – адекватный человек, а Россия – не угроза для Финляндии вне западного военного блока», — рассказал Клинцевич.
Он подчеркнул, что НАТО очень быстро готова принять Финляндию в свой состав не из беспокойства о безопасности стран: Альянс рассматривает северный регион и Украину как плацдарм для дальнейшего размещения угрожающих безопасности РФ оружия, и Москва должным образом отреагирует на попытки изменить баланс сил не в свою пользу.
«Планы НАТО являются большой угрозой для России. Естественно, опасность мы будем локализовывать. И мы совершенно точно раздобудем информацию о каждом объекте НАТО, который будет размещен на границе нашей страны», — подчеркнул Клинцевич.