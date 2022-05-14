Клинцевич: Путин найдет такие слова, после которых у президента Финляндии «волосы дыбом встанут»

Он подчеркнул, что НАТО очень быстро готова принять Финляндию в свой состав не из беспокойства о безопасности стран: Альянс рассматривает северный регион и Украину как плацдарм для дальнейшего размещения угрожающих безопасности РФ оружия, и Москва должным образом отреагирует на попытки изменить баланс сил не в свою пользу.