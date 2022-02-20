Клиенты Сбербанка пожаловались на сбой в работе онлайн-сервиса

Клиенты Сбербанка пожаловались на сбой в работе онлайн-сервиса Новости
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Технический сбой произошел в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Об это свидетельствуют данные портала Downdetector.

Пользователи «Сбербанк Онлайн» сообщили о сбое в работе приложения. У многих клиентов банка не получается открыть виджет с картами, а также осуществить перевод денег.

«По техническим причинам вы не можете выполнить данную операцию до 06:00 20 февраля 2022 года», — отмечено в сообщении программы.

Предыдущий сбой в работе мобильного клиента Сбербанка наблюдался 10 декабря 2021 года. Тогда большинство пользователей пожаловались на проблемы с переводом денежных средств.

 
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