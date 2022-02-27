Кличко заявил о невозможности эвакуации населения Киева

Кличко заявил о невозможности эвакуации населения Киева Новости
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Эвакуация населения из Киева теперь невозможна. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Градоначальник украинской столицы добавил, что это связано с тем, что город окружен. По его словам, Киев находится на грани гуманитарной катастрофы.

«Сейчас у нас есть электричество, сейчас у нас есть вода и отопление в домах. Но разрушена инфраструктура для доставки еды и лекарств», — утверждает Кличко.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале вынужденной специальной военной операции на Украине. Целью данных мер является защита жителей ЛНР и ДНР, которые обратились к России за помощью. Глава государства отметил, что операция не предусматривает оккупацию Украины.


 
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