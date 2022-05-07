Клещи должны замкнуться: военный обозреватель Баранец о взятии под контроль Попасной

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Освобождение города Попасная от Вооруженных сил Украины (ВСУ) открывает российским войскам и их союзникам новые направления для наступления. Об этом рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
По его словам, взятие данного населенного пункта в Луганской области стало одним из наиболее значимых этапов в замыкании так называемого котла вокруг группировки ВСУ в Донбассе: одна часть союзных сил идет в наступление с юга, а другая — от Изюма в направлении Славянска.
«Создаваемые сейчас “клещи” должны замкнуться, что приведет к поражению украинских сил в этом регионе. Попасная была одним из самых укрепленных районов в данном секторе. Именно поэтому Вооруженные силы Украины так долго упирались и не хотели покидать занимаемые позиции, прекрасно осознавая значимость этого населенного пункта», — заявил Баранец.
Сегодняшняя победа, считает военный обозреватель «КП», позволит полностью окружить группировки войск противника в Донбассе в течение одной-двух недель.
«Взятие Попасной открывает дорогу на другие стратегические направления, а главное — увеличивает возможности продвижения защитников Донбасса. Освободив данный город, мы сможем безопасно двинуться дальше», — сказал Баранец.
Переходу населенного пункта под контроль российских подразделений и их союзников из числа Народной милиции ЛНР предшествовали почти два месяца ожесточенных боев. Несмотря на то, что за последние восемь лет войны с русскоязычными жителями региона киевский режим превратил Попасную в огромный укрепрайон, накануне оборона ВСУ была благополучно сорвана.
Ранее военный эксперт Борис Рожин рассказал, что серьезный прогресс в освобождении Попасной связан с подключением к работе на этом направлении бойцов «ЧВК Вагнера», которые имеют огромный опыт ведения боев в городской черте.