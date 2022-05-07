Клещи должны замкнуться: военный обозреватель Баранец о взятии под контроль Попасной

По его словам, взятие данного населенного пункта в Луганской области стало одним из наиболее значимых этапов в замыкании так называемого котла вокруг группировки ВСУ в Донбассе: одна часть союзных сил идет в наступление с юга, а другая — от Изюма в направлении Славянска.