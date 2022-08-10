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Клавиатура Ficihip со встроенным сенсорным дисплеем стоит 389 долларов

Клавиатура Ficihip со встроенным сенсорным дисплеем стоит 389 долларов

Этим летом на Kickstarter запустили краудфандинговую кампанию для сбора денег на клавиатуру Ficihip. Это механическая клавиатура, оснащённая встроенным сенсорным дисплеем с разрешением 1920 x 515 пикселей с частотой обновления 60 Гц и поддержкой 10-точечного мультитача.


Компания утверждает, что сенсорный дисплей обычно сокращает использование мыши примерно на 50%. Заявлена совместимость с Huawei EMUI, Samsung DEX и другими мобильными операционными системами, а также с Windows и MacOS. Хотя в последнем случае сенсорный экран будет поддерживать только одно касание.

Новинка оснащена 71 кнопкой с переключателями K2 Gateron. У клавиатуры есть подсветка RGB и порт USB-C для подключения к компьютеру. Клавиатура также имеет два дополнительных порта USB 2.0 Type-A, которые позволяют использовать её в качестве концентратора для подключения проводной мыши, накопителей и так далее.

Пока не сообщается, когда новинка появится на рынке, однако цена уже известна — она составляет 389 долларов в рознице. Также пока не сообщается, на каких рынках будет доступна клавиатура.

Ранее Xiaomi показала игровую механическую клавиатуру с подсветкой. Но цена у неё в разы меньше.

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RusNewsToday24
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