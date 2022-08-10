Клавиатура Ficihip со встроенным сенсорным дисплеем стоит 389 долларов

Этим летом на Kickstarter запустили краудфандинговую кампанию для сбора денег на клавиатуру Ficihip. Это механическая клавиатура, оснащённая встроенным сенсорным дисплеем с разрешением 1920 x 515 пикселей с частотой обновления 60 Гц и поддержкой 10-точечного мультитача.





Компания утверждает, что сенсорный дисплей обычно сокращает использование мыши примерно на 50%. Заявлена совместимость с Huawei EMUI, Samsung DEX и другими мобильными операционными системами, а также с Windows и MacOS. Хотя в последнем случае сенсорный экран будет поддерживать только одно касание.

Новинка оснащена 71 кнопкой с переключателями K2 Gateron. У клавиатуры есть подсветка RGB и порт USB-C для подключения к компьютеру. Клавиатура также имеет два дополнительных порта USB 2.0 Type-A, которые позволяют использовать её в качестве концентратора для подключения проводной мыши, накопителей и так далее.

Пока не сообщается, когда новинка появится на рынке, однако цена уже известна — она составляет 389 долларов в рознице. Также пока не сообщается, на каких рынках будет доступна клавиатура.

Ранее Xiaomi показала игровую механическую клавиатуру с подсветкой. Но цена у неё в разы меньше.