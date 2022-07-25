Клава Кока рассказала о фите с Мари Краймбрери и покупке дорогой иномарки

Также Клава Кока высказалась о совместном клипе с Мари Краймбрери. По словам звезды, на съемках было весело, хоть она и привыкла сотрудничать с мужчинами. У артистки были совместные проекты с Александром Реввой, Димой Биланом, Тимати и другими. Девушки все равно успели понравиться друг другу в работе.