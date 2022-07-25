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Клава Кока рассказала о фите с Мари Краймбрери и покупке дорогой иномарки

Клава Кока рассказала о фите с Мари Краймбрери и покупке дорогой иномарки
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Российская певица Клава Кока лишь сделала вид, что купила дорогой подарок на собственный день рождения – красный Chevrolet Corvette за 9 миллионов рублей. 

В честь 26-летия певица выложила фотографию, на которой она сидит в сияющей красной иномарке. 

«Завтра день рождения, вот я и решила себя порадовать!» — подписала снимок участница прошедшего VK Fest.

Позже она призналась в интервью 78.ru, что не покупала машину, а взяла ее в прокат для съемок. 

Также Клава Кока высказалась о совместном клипе с Мари Краймбрери. По словам звезды, на съемках было весело, хоть она и привыкла сотрудничать с мужчинами. У артистки были совместные проекты с Александром Реввой, Димой Биланом, Тимати и другими. Девушки все равно успели понравиться друг другу в работе. 

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RusNewsToday24
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