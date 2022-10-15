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Клава Кока объяснилась за скандал после концерта в честь Дня знаний во Владивостоке

Клава Кока объяснилась за скандал после концерта в честь Дня знаний во Владивостоке
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Российская певица Клава Кока высказалась о конфликте, возникшем после ее выступления во Владивостоке.

Артистка опубликовала обращение в своих социальных сетях, в котором объяснила свои действия. Клава Кока не понимает, почему к ее наряду и исполнению предъявили претензии. Певица уточнила, что придерживается православной веры.

«С каких пор и почему мой костюм называется “полуголым”? И покажите мне хотя бы одно видео, где я матерюсь со сцены. Я себе такого не позволяю», – цитирует звезду издание «Царьград».

Граждане остались недовольны концертом исполнительницы. К ним присоединилась и актриса Мария Шукшина. Фонд защиты национального исторического наследия направил заявление о проверке творчества знаменитости на предмет нарушения права на свободу совести и вероисповеданий.

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