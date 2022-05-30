Klassenkampen: Норвегия поставляет Украине вооружение под давлением США

Норвегия поставляет Украине артиллерийские системы не по доброй воле, а из-за давления на нее американского руководства. Об этом заявила старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен, сообщает Klassenkampen.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что большое число стран, включая Норвегию, объявили о передаче «критически необходимых артиллерийских систем и снарядов» Киеву. Вильхельмсен уверена, что Норвегия занимается военной помощью Украине из-за того, что этого хотят США.
«Вопрос, что посылает Норвегия, нужно рассматривать в разрезе шагов других стран НАТО и США. Надо отдавать себе отчет, что вклад Норвегии естественным образом вписывается в более масштабный вклад Вашингтона», — отметила эксперт.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.