Кладбище Google пока не расширится. Компания опровергла слухи о закрытии платформы Stadia

Известное кладбище Google пока не пополнится очередным известным проектом. Компания заявила, что не собирается закрывать игровой сервис Stadia.





Суть в том, что на днях в Сети появились слухи, что Stadia закроют уже к концу лета, то есть в течение текущего месяца. Но Google решила опровергнуть слухи.

Stadia не закрывается. Будьте уверены, мы всегда работаем над тем, чтобы добавить больше отличных игр на платформу и Stadia Pro

То есть Google заверила, что проект продолжит работать и будет расширяться. Не верить Google особых причин нет, но дело в том, что и слухи не образовались на пустом месте. Как известно, Stadia сейчас представляет собой совсем не тот проект, который Google запускала изначально. Компания отказалась от планов по разработке своих игр, база игр платформы пополняется медленно, да и компания уже говорила о предоставлении сторонним компаниям определённых услуг на этой платформе.