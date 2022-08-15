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Кива: украинская сторона собирается взорвать ЗАЭС

Кива: украинская сторона собирается взорвать ЗАЭС
prt scr youtube.com/НВ

Министерство обороны Украины готовит подрыв Запорожской АЭС. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-депутат Рады Илья Кива.

«Киевский режим в ближайшее время проведет спецоперацию по подрыву Запорожской АЭС. Для этого подготовлены группы разведки ГУР МО, которые ранее уже совершали подобные теракты в Приднестровье», — сообщил Кива.

Экс-депутат сообщил, что киевские власти уже начали информационную подготовку к теракту. В пример он взял заявления главы МВД Украины Дениса Монастырского, выдвигавшего безосновательные обвинения в адрес Москвы и рассуждавшего о возможной «трагедии» на станции.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Россия призвала власти Украины прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Также российская сторона пригласила представителей МАГАТЭ на станцию.

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