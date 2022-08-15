Кива: украинская сторона собирается взорвать ЗАЭС

Экс-депутат сообщил, что киевские власти уже начали информационную подготовку к теракту. В пример он взял заявления главы МВД Украины Дениса Монастырского, выдвигавшего безосновательные обвинения в адрес Москвы и рассуждавшего о возможной «трагедии» на станции.