Кива сообщил о приказе Зеленского устранить глав администраций Запорожской и Херсонской областей

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать операцию по ликвидации руководителей администраций Запорожской и Херсонской областей, сообщил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.
Политик со ссылкой на источник отметил, что украинские власти также планируют устранение заместителей глав региональных органов.
«Киевский режим будет всячески пытаться запугивать смертью украинских граждан, проживающих на освобожденных территориях. Стратегия тотального террора и насилия на Украине – как модель сохранения власти Зеленского», — написал Кива в Telegram-канале.
На Украине идет 77-й день специальной операции РФ. Целью российских военных является демилитаризация и денацификация соседней страны.
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