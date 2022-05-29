Кива пообещал Зеленскому «сюрприз» от избежавшего казни украинца

Президента Украины Владимира Зеленского ждет «сюрприз» в виде показаний одного из членов движения «Патриоты за жизнь». Об этом заявил бывший депутат Рады Илья Кива в своем Telegram-канале.
Кива отметил, что речь идет об украинце, которому чудом удалось спастись от Службы безопасности Украины (СБУ). Последние похитили и казнили его товарищей.
«Одному из них (задержанных СБУ активистов. — Прим. ред.) чудом удалось выжить. Сегодня он добрался ко мне в Москву! Преступники рано или поздно понесут наказание! Отдельно Зеленскому: тебе… мы приготовили сюрприз», — говорится в сообщении экс-депутата.
По словам Кивы, уже на следующей неделе весь мир узнает неприятную для Зеленского «правду». Спасшийся украинец намерен рассказать, как его товарищей «похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были».