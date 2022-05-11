Кива: окружение Зеленского захватывает топливный рынок Украины

Подписывайтесь на новости RNT24 в
На Украине начинается захват топливного рынка. Об этом заявил лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
Офис президента Украины Владимира Зеленского планирует получить контроль над экспортерами топлива, используя сложившуюся ситуацию с дефицитом энергоносителей, и таким образом монополизировать рынок.
«Когда вы, соотечественники, стоите в километровых очередях за десятью литрами топлива — Зеленский, (руководитель офиса президента Украины Андрей. — Прим. ред.) Ермак, (замглавы офиса президента Украины Кирилл. — Прим. ред.) Тимошенко зарабатывают деньги, строя новый себе доходный бизнес!» — отметил Кива в своем Telegram-канале.
Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что газ на Украину будут поставлять через газопровод GIPL. Об этом сообщает «ФедералПресс».