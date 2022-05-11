    В тренде

    Кива: окружение Зеленского захватывает топливный рынок Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Кива: окружение Зеленского захватывает топливный рынок Украины

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    prt scr youtube.com/Первый национальный канал Белорусского радио

    На Украине начинается захват топливного рынка. Об этом заявил лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

    Офис президента Украины Владимира Зеленского планирует получить контроль над экспортерами топлива, используя сложившуюся ситуацию с дефицитом энергоносителей, и таким образом монополизировать рынок.

    «Когда вы, соотечественники, стоите в километровых очередях за десятью литрами топлива — Зеленский, (руководитель офиса президента Украины Андрей. — Прим. ред.) Ермак, (замглавы офиса президента Украины Кирилл. — Прим. ред.) Тимошенко зарабатывают деньги, строя новый себе доходный бизнес!» — отметил Кива в своем Telegram-канале.

    Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявил, что газ на Украину будут поставлять через газопровод GIPL. Об этом сообщает «ФедералПресс».

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »