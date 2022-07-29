Кива: наступление на Херсон грозит Зеленскому потерей Киева

Возможное наступление ВСУ на Херсонскую область может стоить президенту Украины Владимиру Зеленскому потерей Киева. Об этом у себя в Telegram-канале написал бывший нардеп Верховной Рады Илья Кива.
Политик отметил, что главком ВСУ Валерий Залужный сильно обеспокоен, что силы Киева, выполняя приказ Зеленского о подготовке контрнаступления под Херсоном, отправили туда живую силу, полностью оголив Сумское и Черниговское направление.
«Так как все оборонительные сооружения и укрепления под Киевом, были подготовлены только с западной стороны, то левый берег Днепра – голый, и до Киева российской армии можно дойти без какого-либо существенного противостояния ВСУ. Поэтому очередная пиар-акция на юге, Зеленскому может стоить – столицы, не говоря уже о фактически списанном и потерянном Донбассе», – заявил Кива.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет спрогнозировал полный разгром ВСУ в случае наступления на Херсон.