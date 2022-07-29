Кива: наступление на Херсон грозит Зеленскому потерей Киева

«Так как все оборонительные сооружения и укрепления под Киевом, были подготовлены только с западной стороны, то левый берег Днепра – голый, и до Киева российской армии можно дойти без какого-либо существенного противостояния ВСУ. Поэтому очередная пиар-акция на юге, Зеленскому может стоить – столицы, не говоря уже о фактически списанном и потерянном Донбассе», – заявил Кива.