Читатели портала заявили, что Евросоюзу недостает мужества и самоуважения, чтобы восстановить суверенитет и получить независимость от США. По мнению китайцев, в словах Шольца отражены интересы НАТО, а не Европы. Расширение ЕС приведет к упадку стран-участников, считают комментаторы.