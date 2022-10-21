Китайцы поставили на место канцлера Германии Шольца после слов о расширении ЕС

Подписчики китайского портала «Гуаньча» активно обсуждают высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости расширения Евросоюза. Комментаторы поставили на место немецкого лидера после предложения расширять ЕС на Восток.
Читатели портала заявили, что Евросоюзу недостает мужества и самоуважения, чтобы восстановить суверенитет и получить независимость от США. По мнению китайцев, в словах Шольца отражены интересы НАТО, а не Европы. Расширение ЕС приведет к упадку стран-участников, считают комментаторы.
«Чем больше ЕС расширяется, тем больше он разрывается на части и приближается к распаду. Евросоюз совершает самоубийство», — написал один из пользователей.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе собрания европейских политиков заявил, что Евросоюз нужно расширить на Восток. Такие действия, по его мнению, положительно скажутся на всех членах Европейского союза.