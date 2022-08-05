Китайцы поддержали «санкционную пощечину» Пекина в адрес «ведьмы» Пелоси

Намерения китайских властей ввести санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси после ее визита на Тайвань нашли поддержку среди граждан Поднебесной. Они одобрили идею ограничить конгрессвумен, написав об этом в комментариях на портале «Гуаньча».