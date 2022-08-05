Новости0

Китайцы поддержали «санкционную пощечину» Пекина в адрес «ведьмы» Пелоси

Китайцы поддержали «санкционную пощечину» Пекина в адрес «ведьмы» Пелоси
Chris Kleponis – CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Намерения китайских властей ввести санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси после ее визита на Тайвань нашли поддержку среди граждан Поднебесной. Они одобрили идею ограничить конгрессвумен, написав об этом в комментариях на портале «Гуаньча».

Пользователи Сети отметили, что такой шаг Пекина — это «очень круто».

«Прекрасно, просто прекрасно! Старая ведьма получила такую пощечину!» написал один из комментаторов.

«Пелоси должна заплатить за свое безумие. Обеими руками поддерживаю санкции против нее», вторил ему другой пользователь.

Рестрикции в отношении Пелоси и ее родственников стали следствием визита конгрессвумен в Тайбэй. МИД Китая окрестил скандальный инцидент «вульгарной комедией», сообщает «Царьград».

Китай Пелоси тайвань
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.