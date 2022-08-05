Китайцы поддержали «санкционную пощечину» Пекина в адрес «ведьмы» Пелоси

Намерения китайских властей ввести санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси после ее визита на Тайвань нашли поддержку среди граждан Поднебесной. Они одобрили идею ограничить конгрессвумен, написав об этом в комментариях на портале «Гуаньча».
Пользователи Сети отметили, что такой шаг Пекина — это «очень круто».
«Прекрасно, просто прекрасно! Старая ведьма получила такую пощечину!» — написал один из комментаторов.
«Пелоси должна заплатить за свое безумие. Обеими руками поддерживаю санкции против нее», — вторил ему другой пользователь.
Рестрикции в отношении Пелоси и ее родственников стали следствием визита конгрессвумен в Тайбэй. МИД Китая окрестил скандальный инцидент «вульгарной комедией», сообщает «Царьград».