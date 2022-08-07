Китайцы копируют не только iPhone. В США заявили, что Китай «воспроизвел» истребитель Су-27 и ЗРК С-300

Китайцы хорошо известными копиями популярных телефонов (например, тех же iPhone) и автомобилей (тут поле для плагиата просто обширное), однако этим дело не ограничивается: в публикации американского военного портала 19FortyFive утверждается, что Китай скопировал истребитель Су-27 и зенитно-ракетный комплекс С-300.





«В Китае, вероятно, произвели реинжиниринг компонентов самолета без разрешения России. В результате J-11 выглядит точно так же, как Су-27», — пишет портал. Тут нужно отметить, что у Китая, фактически, был карт-бланш на копирование самолета, так как в 1995 году Россия продала за 2,5 миллиарда долларов Китаю лицензию на производство двух сотен J-11 по российскому образцу. После того, как сделка завершилась, китайцы «воспроизвели» компоненты самолета без разрешения России. К слову, J-11 – это самолеты, которые сейчас активно используются ВВС НОАК в учениях возле Тайваня.

Также портал пишет, что Китай приобретал российские зенитные ракетные комплексы С-300, а потом их трансформировал в свои ЗРК HQ-9, «подозрительно похожие» на российский комплекс.