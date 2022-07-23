Китайцы используют агрегатор обоев для рабочего стола Wallpaper Engine из каталога Steam для обхода цензуры и доступа к порноконтенту

Китайские пользователи Steam активно используют приложение Wallpaper Engine из каталога цифрового магазина для доступа к порноконтенту. По умолчанию Wallpaper Engine является приложением для создания, просмотра и обмена обоями для рабочего стола. Однако китайские пользователи приспособили его для распространения заблокированного на территории страны порноконтента.





В Wallpaper Engine загружено более 1,6 млн изображений и видеороликов, из которых 7,5% отмечены знаком «18+». Как утверждают журналисты, авторами и аудиторией большинства порнографических материалов являются пользователи из КНР.

Отмечается, что на долю китайцев приходится 40% аудитории Wallpaper Engine. Из-за этого программа практически никогда не выходит из топ-20 самых популярных продуктов Steam. Например, 22 июля Wallpaper Engine одновременно пользовались более 80 тыс. человек, что подняло приложение на 10 строчку топа.

Китайское правительство усиленно борется по искоренению интернет-порнографии, и, вероятно, только вопрос времени, Wallpaper Engine окажется под запретом в стране. Возможно, и с самим магазином Steam.