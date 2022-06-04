«Китайцев» в России теперь можно взять по подписке от 50 500 рублей в месяц. Китайские авто стали доступны в сервисах «Автодом Подписка» и «СберАвтоподписка»

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Как сообщает источник, китайские авто начали активно появляться в сервисах автоподписки в России.





К примеру, сервис «Автодом Подписка» добавил в свой ассортимент машины Geely, Haval, Chery и Exeed, то есть популярных и известных в стране марок. Машины этих же брендов стали доступны и в сервисе «СберАвтоподписке», но данный сервис почему-то прорекламировал появление автомобилей Chery и Exeed, но не рекламировал Geely и Haval. Возможно, это было сделано в рамках рекламных договорённостей.

Подписка в «СберАвтоподписке» возможна на срок от полугода до трёх лет, а «Автодом Подписка» предлагает авто лишь в промежутке от полугода до года. Ограничения по пробегу также имеются: 5-90 тыс. км в «СберАвтоподписке» и 15-30 тыс. км в «Автодом Подписке».

Что касается цен, СберАвтоподписке» дешевле всего, среди китайских авто, взять Haval Jolion. Такая машина обойдётся от 50 500 рублей в месяц, а Chery Tiggo 4 обойдётся всего на 300 рублей в месяц дороже. В сервисе «Автодом Подписка» самым доступным авто из Поднебесной является Geely Coolray за 66 900 рублей в месяц.