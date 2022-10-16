Китайскую туристку похитили из филиппинского клуба и 20 дней держали в клетке для собак

Неизвестные злоумышленники похитили китайскую туристку из филиппинского ночного клуба в Анхелесе, куда та пришла вместе с подругой. Когда девушку нашли, оказалось, что похитители удерживали жертву в клетке для собак в течение 20 дней, пишет Daily Star.
Уроженка Шанхая пропала 17 сентября, после чего в полицию обратился ее возлюбленный. По его словам, гражданка Китая отдыхала в баре на Филиппинах, когда трое бандитов схватили ее, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
Потом мужчине прислали кадры с избиением его подруги битой. Вскоре похитители позвонили и потребовали 180 тыс. фунтов за освобождение китаянки. Жертве удалось сбежать от преступников и выйти на связь с правоохранителями самостоятельно.
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