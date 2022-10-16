Китайскую туристку похитили из филиппинского клуба и 20 дней держали в клетке для собак

Уроженка Шанхая пропала 17 сентября, после чего в полицию обратился ее возлюбленный. По его словам, гражданка Китая отдыхала в баре на Филиппинах, когда трое бандитов схватили ее, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.